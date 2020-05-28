Экономическая программа «Курс Благополучия»

Несмотря на тяжелую внешнеполитическую и экономическую ситуацию, наложившуюся на проблемы отечественной экономики, в России на сегодня сложились все необходимые условия для быстрой реализации нового экономического и социального курса государства – Курса Благополучия.

Программа «Курс Благополучия» (или коротко Курс) призвана привести к быстрому экономическому росту без дополнительной инфляции и к ещё более быстрому росту доходов населения.

Выполнение Курса гарантирует экономический рост 7 – 11% в течение более 10 лет подряд, при потребительской инфляции 2 – 4%

Суть Курса Благополучия состоит в решении основной проблемы современной российской экономики – отсутствия в ней нужного количества денег для инвестиций и для потребительского спроса. Причем – на всех уровнях.